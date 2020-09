Nieuwsoverzicht | Aantal coronagevallen schiet omhoog - Helmondse spreekt wereldleiders samen met koning toe

Pieter van Geel is thuis in polderland: ‘Old soldiers never die, they just fade away’

20 september HELMOND - Hij ging bijna tien jaar geleden met politiek pensioen. Sindsdien heeft Pieter van Geel (69) uit Stiphout het drukker dan ooit. Zijn jongste klus: het provinciaal adviesorgaan Wolvenplatform Brabant voorzitten. Stoppen is nog bij lange na niet aan de orde. ,,Old soldiers never die, they just fade away”, citeert hij. ,,En daar hou ik me maar aan vast.”