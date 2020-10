Nieuwsoverzicht | Agent komt om het leven bij ongeval - Explosieve stof bij appartementencomplex

Nieuwsover­zicht | Grens van 10.000 nieuwe coronage­val­len gepasseerd - NL-Alert voor zeer grote brand

23 oktober Een zeer grote brand zorgde vanmiddag voor grote rookoverlast in Eindhoven. De rook drong binnen in omliggende huizen. Mensen klaagden over stank van verbrand plastic. Verder was het de dag waarop Nederland opnieuw een coronadieptepunt doormaakte: we overschreden de grens van 10.000 nieuwe coronagevallen per dag. Onder hen zijn 1424 Brabanders.