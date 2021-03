Nieuwsoverzicht | Alleen koning en zijn gezin aanwezig bij Koningsdag in Eindhoven - Op hol geslagen geluidsbox houdt Tilburg wakker

Alleen de koning en zijn gezin zullen op 27 april aanwezig zijn bij Koningsdag in Eindhoven. Ze bezoeken die dag de High Tech Campus. Een op hol geslagen geluidsinstallatie in het stadion van Willem II heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor overlast gezorgd in delen van Tilburg en activisten hebben dinsdagochtend de ingang voor Vion in Boxtel geblokkeerd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.