Nieuwsoverzicht | Aquarium met levende visjes gedumpt in natuurgebied - Voortvluchtige crimineel aangehouden

Nieuwsover­zicht | Jongen (10) duikt zonder familie en spullen op bij tankstati­on - Brabantse vliegende auto mag de weg op

28 oktober We zijn weer een stapje dichterbij een de vliegende auto. Een Brabantse welteverstaan. Vliegen mag nog niet in het openbare luchtruim, maar de PAL-V uit Raamsdonksveer heeft vandaag te horen gekregen dat hij in elk geval de weg op mag. Verder werd vandaag een bekend dat gisteravond een 10-jarige jongen zonder familie en spullen aanklopte bij een tankstation in Helenaveen. De jongen vertelde agenten dat hij in zijn eentje uit Syrië is gevlucht. En in Keent werd een begin gemaakt met het opblazen van de 2000 granaten die er vorige week zijn gevonden. De video daarvan en meer lees je vandaag in het nieuwsoverzicht.