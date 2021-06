Nieuwsoverzicht | Auto zakt deels weg in sinkhole - 150 euro boete voor hoogbejaarde Bossche vrouw

In Roosendaal is een geparkeerde auto gedeeltelijk weggezakt in een sinkhole. De oorzaak was een gesprongen waterleiding. Een hoogbejaarde Bossche vrouw heeft een boete van 150 euro gekregen omdat ze vergat een vuilniszak in de ondergrondse container te steken. En de zogeheten deltavariant van het coronavirus is waarschijnlijk in de loop van deze zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.