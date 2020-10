Nieuwsoverzicht | Avondklok nieuw wapen tegen corona in Brabant? - Na 16 jaar resten gevonden van vermiste man

• Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal in het hele land van 4581 mensen gehoord dat ze positief zijn getest op het nieuwe coronavirus. Dat is meer dan de 4007 nieuwe gevallen die zondag werden gemeld. Toen werd de grens van 4000 positieve tests voor de eerste keer gepasseerd en dat is nu weer zo. In de afgelopen zeven dagen kwamen bijna 26.000 positieve tests binnen. In Brabant zijn vandaag 606 nieuwe besmettigen gemeld.