Nieuwsoverzicht | Basisschool dicht vanwege coronabesmettingen - Man krijgt klappen met hakbijl

Nationale 5 mei-vie­ring in Brabant: startschot klinkt in Oss, Den Bosch ontsteekt Bevrij­dings­vuur

14 oktober DEN BOSCH/OSS - Brabant huisvest volgend jaar de Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei. Het feest begint met een lezing in Oss, waar die dag nog meer te doen is. Later op de dag wordt het Bevrijdingsvuur ontstoken in Den Bosch. Daar is ook het Brabantse Bevrijdingsfestival.