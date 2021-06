Nieuwsoverzicht | Beekse Bergen neemt schade op na verwoestende brand - Buren restaurant willen dat terras eerder sluit

Nieuwsover­zicht | Politie maakt einde aan illegale feesten - Vermoorde man Lieshout is voormalig topman

13 juni De vermoorde man die vrijdagmiddag dood werd gevonden in zijn bosvilla in Lieshout is Willem van der Willigen, de voormalige topman van Vlisco. Zijn buurt is geschokt door het nieuws. Verder heeft de politie een einde gemaakt aan illegale feesten in de omgeving van Tilburg en namen honderden feestvierders zaterdagnacht de benen bij een partijtje in Teteringen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.