Nieuwsoverzicht | Bestuurder onwel en overleden op afrit snelweg - Aanhouding voor drugsdumping met enorme natuurschade

Deze broers en zussen zijn samen 1000 jaar: 'Wij voelen ons echt jarig’

Het is feest bij de familie Bierens uit Duizel, want alle broers en zussen zijn samen maar liefst 1000 jaar oud. Hun moeder kreeg in achttien jaar tijd veertien kinderen. De oudste is nu 80 en de jongste 62 en ze zijn nog allemaal in aardige gezondheid.

19 mei