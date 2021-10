Nieuwsoverzicht | Bewoner na woningbrand opgepakt - Kindje (4) overlijdt na val in zwembad

Nieuwsover­zicht | Parkeerve­te via anonieme briefjes op laadpalen - Weer gaat een statige villa tegen de vlakte

15 oktober Er klinkt steeds meer kritiek op helikopters die vroeg in de ochtend boven de PI in Vught hangen. Ook wordt er veel geklaagd over het ‘boevenvervoer’ dwars door Vught. Verder wordt in Breda via briefjes op laadpalen een ware parkeervete uitgevochten. De briefjes zijn anoniem. En in Tilburg gaat later dit jaar wederom een statige villa tegen de vlakte, tot onbegrip van erfgoedkenners. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.