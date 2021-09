Nieuwsoverzicht | Bewoners flat met ingestorte balkons mogen vannacht niet terug naar huis -Bouwvakker uit Helmond komt om het leven

Droevig nieuws: een Helmondse bouwvakker is vandaag om het leven gekomen. De 60-jarige man overleed ter plekke op een bouwplaats in Eindhoven. Verder ging het mis in Oudenbosch: twee balkons van een appartementencomplex stortten naar beneden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.

• Jongerenkliniek Yes We Can opent een vestiging in Eindhoven. In de voormalige Corneliusschool aan de Barrierweg gaat de GGZ-instelling voor het eerst ambulante dagbehandeling aanbieden aan jongeren tussen de 16 en 27 jaar.

• Jeugdbescherming Brabant verlengt de cliëntenstop tot waarschijnlijk eind 2021. ,,We hebben meer tijd nodig om rust te creëren in de organisatie”, zegt bestuurder Rinda den Besten daarover. Vele tientallen kinderen in risicogezinnen wachten intussen op toezicht.

• Nooit zal duidelijk worden hoeveel minderjarige jongens zich lieten verleiden door een Eindhovense ’voetbalscout’ om voor hun webcam seksuele handelingen te verrichten. De politie vond 160 slachtoffers. Dat is al meer dan welke andere zedenzaak ook, zei de officier van justitie.

• Bij een verkeersongeluk in het noorden van Spanje zijn donderdag drie Nederlandse toeristen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten kwam op een snelweg in de regio Baskenland in botsing met een vrachtwagen.

• Consternatie in Oudenbosch: daar stortten twee balkons van een appartementencomplex naar beneden. ,,Het leek alsof er een zandstorm op ons afkwam. Dat geluid klonk steeds schurender, gevolgd door een harde knal. Ik dacht op dat moment dat de wereld verging”, vertelt Shiva Kerdel. Alle woningen, 32 in totaal, werden vervolgens ontruimd.

• Een 60-jarige Helmonder is donderdagochtend om het leven gekomen na een ongeval op een bouwplaats aan de Kronehoefstraat-Otterstraat in Eindhoven. Bouwvakkers waren bezig met het plaatsen van mallen om beton te storten. Een van die mallen zou scheef gegaan of losgeraakt zijn en op of tegen de man aan zijn gekomen.

• Maar liefst 14 katten en 21 kittens zijn afgelopen week aangetroffen in een kleine woning in het Groene Hart. ,,Het is vreselijk uit de hand gelopen, ik heb het overzicht niet meer”, klonk de hartverscheurende hulpvraag van het baasje aan de Dierenbescherming. Wonder boven wonder zijn alle 35 dieren, op vlooien en wat wondjes bij de katers na, kerngezond.

• Het nieuws dat ABBA na veertig jaar een nieuw studioalbum uitbrengt zet de muziekwereld donderdagavond op zijn kop. Fans zijn door het dolle heen. Zo ook de leden van de officiële internationale ABBA Fanclub, gevestigd in Roosendaal. ,,We durfden hier echt niet op te hopen. Dit is schitterend.”

• Twee mannen die volgens de politie mogelijk meer weten over de verblijfplaats van Bianca Abageru (foto hieronder) uit Ossendrecht zijn woensdagmiddag in Zundert aangehouden. De 15-jarige is sinds 16 augustus vermist. Bianca is voor het laatst gezien op de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan in Ossendrecht.

Volledig scherm Bianca Abageru is al twee weken vermist vanuit Ossendrecht. De politie roept op te bellen als je informatie hebt. © Politie Bergen op Zoom

• De illegale reclamemast langs de A58 bij Vlijmen moet vóór 15 september verwijderd zijn. Gebeurt dat niet, dan int Heusden een boete van 5000 euro. De eigenaar van de grond tussen de Wolput en de A59 moet voor 1 november ook een einde maken aan de illegale bewoning van een bedrijfsloods op zijn terrein. Doet hij dat niet, dan dreigt nog eens een boete van 15.000 euro.

• De Eindhovense proeffabriek voor de ‘superbatterij’, LeydenJar, kan flink uitbreiden door een kapitaalinjectie van 22 miljoen euro. De start-up bereidt zich voor op massaproductie van zijn accu-onderdeel dat er voor zorgt dat batterijen veel meer stroom kunnen opslaan. Daardoor zouden bijvoorbeeld elektrische auto’s langere afstanden kunnen afleggen.

• Branden blijven het bedrijventerrein aan de Kasteeldreef/ Groenewoud/ Industrieweg in Drunen teisteren. Opnieuw was het twee keer raak. De politie is een mogelijke dader op het spoor. Intussen neemt de onrust in de buurt verder toe.

• Quarantaine, 14 dagen lang opgesloten, in een kamer waar je niet uit mag, waar niemand in mag, waar geen raam open kan. Phnom Penh, Cambodja. 14 dagen strijd tegen verveling, de keuken, de kilo’s en de sloophamer. Lees hier het dagboek van ‘gevangene’ Piet Holten uit Breda.

Volledig scherm Piet Holten uit Breda geniet weer van de vrijheid na 14 dagen in quarantaine in Cambodja. © Fam. Holten

• Een 65-jarige verwarde, vervuilde, dakloze man die zaterdag op straat werd aangetroffen, kon afgelopen weekeinde niet terecht bij de opvang in Eindhoven. ,,We hadden een plek voor hem moeten creëren”, zegt opvangorganisatie Springplank040 nu.

• Krap drie maanden nadat er duizenden pillen worden gevonden in de bosjes van de Cuijkse wijk Padbroek, is het wederom raak. Honderden exact dezelfde pillen worden door twee fietsers in de bosjes ontdekt. ,,Je verwacht echt niet dat het nog een keer gebeurt.”

• Een automobiliste is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Graafsebaan in Oss. Ze werd uit haar auto geslingerd toen het voertuig over de kop sloeg.

Peter Griffioen (70) uit Vianen ontsnapte ternauwernood aan een ernstig ongeluk toen zijn motor het plots liet afweten, midden in het voortrazende verkeer op de A2. Vrachtwagenchauffeur Heleen Brakenhoff (41) handelde snel en vastberaden. ,,Zij heeft mijn leven gered.’’