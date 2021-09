Nieuwsoverzicht | Blikseminslag fataal voor zeven paarden - Man betrapt met 11 kilo crystal meth

Nieuwsover­zicht | Eindelijk weer normaal feesten - Fietsster beschoten met luchtdruk­wa­pen

26 september Het kon dit weekend weer: feesten zonder afstand, maar mét coronapas. Veel jongeren waren daar blij mee en zijn opgelucht dat ‘die anderhalve meter eindelijk is opgerot’. Ouderen hebben iets minder begrip voor de nieuwe regels. Verder is er dit weekend in Oudenbosch iemand gewond geraakt bij een steekpartij en wordt er teruggeblikt op de alles verwoestende brand in Tsilveren Seepaerd. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.