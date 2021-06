Nieuwsoverzicht | Boosheid om hoge entree waterpark - Hier staat de flitspaal die voor meeste boetes zorgt

Nieuwsover­zicht | Werkneem­ster drukte 650.000 euro achterover om schuld af te lossen - Politie grijpt in bij illegaal feestje op dakterras

29 mei Een inwoonster van Breda sluisde jarenlang geld van haar werkgever door naar haarzelf. Ze deed dat om schulden af te lossen die haar inmiddels overleden man had veroorzaakt. In Eindhoven heeft de politie een einde gemaakt aan een illegaal feestje op een dakterras. En in Etten-Leur is zaterdagochtend een hijskraan geknakt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.