Nieuwsoverzicht | Boxtelaar komt met een wel heel speciaal concept - Explosieve stijging in aantal coronabesmettingen

RECENSIE Sfeervol terras en jungleka­mer: welkom bij NU in Eersel

20:00 EERSEL - Buiten mogen de kinderen voetballen, kan er gefietst worden en is er een trampoline. Restaurant NU in Eersel is een populaire eetgelegenheid voor gezinnen. We zijn benieuwd naar wat de stevige menukaart ons belooft. Beoordeling: 7.