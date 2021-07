Nieuwsoverzicht | ‘Brabant hoeft niet bang te zijn voor Limburgse toestanden’ - Verdriet om overleden Peter R. de Vries

Hoewel het in Limburg alle hens aan dek is, lijkt Brabant qua grootschalig wateroverlast de dans te ontspringen. En dat blijft ook zo, verzekeren enkele waterschappen. ,,De situatie is niet te vergelijken. Wat er in Limburg is gebeurd, kun je pech op pech op pech noemen.’’ En donderdag werd bekend dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries is overleden aan de gevolgen van het schietincident, ruim een week geleden in Amsterdam. Dat en meer in het nieuwsoverzicht.