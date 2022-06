Nieuwsoverzicht | Brabant slibt dicht door uitstel verbreding snelwegen - Man zoekt nette wielrenner die hem van zijn scooter reed

Nieuwsover­zicht | Ravage op snelweg na ernstig ongeluk - Regenboog op gevel moet weg

Een ongeluk met vijf voertuigen zorgde voor een ravage bij Hank. De weg was uren dicht. Ook morgen wordt het razend druk, dan gaan de boeren de weg op. PSV is druk bezig op de transfermarkt, in Helmond moet een regenboog van een gevel en een klein foutje komt een Brabantse bakker duur te staan. Tot slot maakten we een video met pretparkinfluencers Bryan en Lars. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

21 juni