Nieuwsoverzicht | Brabantse danstrainer beschuldigd van ontucht - Ireen Wüst sluit haar indrukwekkende carrière af

Uren in de rij om te tanken voor prijs van 20 jaar geleden in Waalwijk: ‘Heb speciaal de wekker gezet’

WAALWIJK - Al vanaf dinsdagochtend vroeg stonden honderden auto’s in de rij aan de Havenweg in Waalwijk om te tanken bij een Tinq-pomp. Tussen 10.00 uur en 11.00 uur betaalde je hier niet de hoofdprijs voor een liter benzine, maar het bedrag van twintig jaar geleden: 1,17 euro. Ronald Does uit ’s Gravenmoer stond uren in de rij, maar precies op het moment van tanken om 11.03 uur werd de benzineprijs aangepast naar 2,23 euro. „Dit is echt heel zuur.”

9 maart