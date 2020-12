Nieuwsoverzicht | Brabantse ziekenhuizen onder druk - EOD in actie voor onschuldige rookbom in Etten-Leur

• Het aantal corona-opnames in het Amphia en Bravis ziekenhuis in West-Brabant is de afgelopen dagen zo fors gestegen dat de personele bezetting zwaar onder druk staat. Toch is de inzet van militairen zoals in andere ziekenhuizen vooralsnog niet nodig. Wel heeft het Amphia besloten reguliere operaties langer uit te stellen. Die waren al geschrapt tot maandag 11 januari, maar die termijn is verlengd tot maandag 18 januari. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg scherpt verder zijn bezoekersregeling verder aan, omdat er nog te veel bezoekers komen die zich bovendien lang niet altijd aan de coronarichtlijnen houden.