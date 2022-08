Nieuwsoverzicht | Brand gesticht bij islamitisch centrum - Verliefde tachtigers in huwelijksbootje

Nieuwsover­zicht | Agent vervolgd nadat hij Denisa met waterkanon spoot - Enorme vraag naar houtka­chels

Het is nog steeds volop zomer, maar er is nu al een enorme vraag naar houtkachels. Cees Engel (1945-2022) werd verguisd, maar was ook geliefd. En de agent die Denisa tijdens de avondklokrellen met een waterkanon tegen haar hoofd spoot moet voor de rechter verschijnen. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van maandag 15 augustus.

15 augustus