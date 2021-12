Nieuwsoverzicht | Brand in iconische bus Club Diana - Dit bekende restaurant gaat na 115 jaar dicht

Nieuwsover­zicht | Sanna Elkadiri onderschat­te reacties toen zij als eerst geprikt werd - Vaker gedonder rond EuroParcs

Sanna Elkadiri kreeg als allereerste in Nederland een coronavaccin. De nogal nare reacties die ze daar op kreeg had ze erg onderschat, zo blikt ze terug in een interview. Tussen ‘paardenpaus’ Jan Tops en een Amerikaanse miljardair is een nietsontziende machtsstrijd gaande en zorgcentra bereiden zich voor op wéér een coronakerst. Lees dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

25 december