Nieuwsoverzicht | Brand in Philips Stadion - Drie schietincidenten in Oss in één week tijd

• In de Merelstraat in Oss is woensdagochtend een woning beschoten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het huis is van vrienden van het 23-jarige slachtoffer van de dodelijke schietpartij op de Leeuwerikhof, in april van dit jaar. Het gaat om het derde schietincident in Oss en de tweede in de Merelstraat, in nog geen week tijd.