Nieuwsoverzicht | Bredase rechtbank decor voor film over omstreden militair Marco Kroon - Pius Karanja wint Marathon Eindhoven

Liss Walravens uit Best schittert in Tina Tur­ner-musical: ‘Rol is op m’n lijf geschreven’

BEST- Liss Walravens uit Best neemt vijf dagen per week de trein naar Utrecht om voor een paar uur in de huid van Rhonda Graam, de rechterhand van Tina Turner, te kruipen. ,,Ik durf te wedden dat kantoormensen ons apart zouden vinden.”

20:00