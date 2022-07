Nieuwsoverzicht | Brussel rekent op forse stijging inflatie Nederland van 9,4 procent - Vrouw overleden na uit de hand gelopen verkeersruzie

De onvrede was al diepgeworteld in Den Bosch, Eindhoven, Breda en Helmond voordat er in januari vorig jaar avondklokrellen plaatsvonden, blijkt uit uit onderzoek naar de voedingsbodem van de rellen. In het water van de jachthaven in Willemstad is donderdag het stoffelijk overschot van een man gevonden, die sinds woensdagnacht was vermist. En een uit de hand gelopen verkeersruzie is een 38-jarige vrouw fataal worden. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag.