Nieuwsoverzicht | Carnavalsvierders gaan los - Corona kostte in Nederland in twee jaar ruim 21.000 mensen het leven

Video De Tappers wint de Brabantse Carnavals­kra­ker­ver­kie­zing: ‘Carnaval gaat door én ook nog eens deze prijs, het is absurd!’

TILBURG - ,,Dit is super vet. We hadden het echt niet verwacht!”, de Tappers zijn zo'n beetje sprakeloos na de winst van de Brabantse Carnavalskrakerverkiezing. Een paar woorden komen er nog uit, maar het echte besef moet nog komen. ,,Het leek er eerst op dat er niets door kon gaan, nu kunnen we ineens overal optreden en winnen we ook nog deze verkiezing!”, aldus Willem van der Ploeg uit Tilburg, alias Jeroen van de Toog.

24 februari