Nieuwsoverzicht | Cel en tbs geëist na geweldsexplosie in jeugdgevangenis - Hertelling na blunder op stembureau

• Een speciale app moet ervoor zorgen dat het bron- en contactonderzoek van de GGD een stuk sneller en efficiënter verloopt. West-Brabant is de eerste regio in Nederland waar de app wordt geïntroduceerd. Wie positief op corona is getest, gebruikt de app om zoveel mogelijk gegevens in te vullen. De app is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus of als ze wachten op de uitslag van de test en de kans groot is dat ze besmet zijn, vertelt Margreet de Graaf.