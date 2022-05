Nieuwsoverzicht | Celstraffen voor 26 relschoppers - Benzine in Duitsland goedkoper

Wilde geruchten over jongeren­feest in Helmond: massahyste­rie volgens politie maar niet iedereen gelooft dat

HELMOND - Minderjarige jongeren die van hun stokje gaan, ongeruste ouders, geëmotioneerde jongens en meisjes en wilde verhalen over drugs en wapens. Het Minor Feest in de Geseldonk in Helmond eindigde vrijdagavond voortijdig in chaos en paniek. Maar wat klopt er van alle geruchten?

22 mei