Nieuwsoverzicht | Coronacijfers laten heel voorzichtig verbetering zien - Koppel verbouwt oud postkantoor tot prachtwoning

'Groots met een zachte G' verdwijnt uit Eindhoven, Guus gaat naar Rotterdam

15:02 De concertreeks ‘Groots met een zachte G’ van Guus Meeuwis komt dit jaar eenmalig naar Ahoy in Rotterdam. Voor een feestje in het PSV-stadion is het nog te vroeg, maar Guus komt met een perfecte oplossing. ,,Ik heb gewoon zin in een feestje‘’, laat hij weten via Facebook.