Nieuwsoverzicht | Coronavaccin voorkomt verspreiding virus niet - 18-jarige Oisterwijker schrijft geschiedenis

De 18-jarige Oliver Daemen uit Oisterwijk is de jongste astronaut ooit. Intussen wordt het steeds duidelijker dat vaccinatie besmetting met de deltavariant van het coronavirus niet voorkomt. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.

• De 18-jarige student Oliver Daemen uit Oisterwijk is sinds dinsdagmiddag de jongste astronaut ooit. De Brabander zat aan boord bij de ruimtevlucht van Amazonoprichter Jeff Bezos. Dat werd even na 15.00 uur Nederlandse tijd de ruimte in geschoten. Het ruimtevaartuig kwam tot een hoogte van 107 kilometer boven de aarde.

• Hoogwater dezer dagen op verschillende plekken in Brabant. Lees hier het liveblog terug wat er dinsdag allemaal gebeurde.

Volledig scherm Voor deze Amsterdamse tieners zit de vakantie in de Zandmeren in Kerkdriel erop. © BD

• Het wordt steeds duidelijker dat vaccinatie besmetting met de deltavariant van het coronavirus niet voorkomt. Van de mensen die afgelopen week positief testten op het coronavirus, was 9 procent volledig gevaccineerd. Het RIVM roept ook gevaccineerde mensen daarom op om afstand te houden en zich bij klachten te laten testen.

• In een duplexwoning aan de Boxtelsebaan in Oisterwijk zijn in twee dagen tijd twee overleden personen gevonden. Maandag werd het eerste lichaam gevonden. Een woordvoerster van de politie laat weten dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Een dag later is er opnieuw een stoffelijk overschot gevonden. Wat de oorzaak van het overlijden is, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.

Volledig scherm Burgemeester John Jorritsma heeft een ontheffing om altijd de busbaan in Eindhoven te gebruiken. © ED • Burgemeester John Jorritsma heeft een ontheffing om altijd de busbaan in Eindhoven te gebruiken. Zelfs als hij niet op weg is naar een calamiteit of crisis mag hij met zijn dienstauto over de vrije busbanen in de stad. De ontheffing heeft hij gekregen door een besluit van het college van B en W. De woordvoerder van de burgemeester heeft dat gezegd in een toelichting op het tumult dat is ontstaan over het gebruik van de busbaan door de burgemeester.

• De geboeide verdachte die vorige week kort na zijn arrestatie in Roosendaal wist te vluchten door achter het stuur van een politieauto te kruipen, is nog altijd spoorloos. Hij is volgens getuigen iemand die vaak met de politie in aanraking is geweest voor (kleine) drugsdelicten. Drie dagen eerder zou de Roosendaler nog zijn opgepakt met hennep in een verborgen ruimte van zijn auto.

• Projectontwikkelaar Prohuis heeft voor bijna 2,5 miljoen het verloederde recreatieterrein van ruim 9 hectare aan de Bemmelenberg in Bergen op Zoom gekocht. Daarmee is de ontwikkeling van het Poortgebied Bergsche Heide met plannen voor een hotel, twee fastfoodrestaurants en een tankstation een belangrijke stap dichterbij.

• Toen het graf van een moeder en haar vier kinderen die bij een brand omkwamen geruimd zou worden, kon kerkbeheerder Lambert Waals dat niet over zijn hart verkrijgen, zo blijkt nu. Hij haalde de grafsteen weg en legde er een grindtegel met een bordje ‘gereserveerd’ voor in de plaats. Wilbert Linders en Marianne Gielen zijn nu een crowdfunding gestart om het graf in ere te herstellen.

• Bij reisbureaus werken medewerkers zich zeven slagen in de rondte om alle ‘corona-omboekingen’ en -annuleringen te regelen. ,,Er is een wirwar van regels en veel onzekerheid. Mensen komen met veel vragen bij ons. Het helpt niet dat deskundigen op televisie elkaar steeds tegenspreken.‘’

• Het water dat met enorme kracht door Limburg raasde, sleurt een spoor van spullen met zich mee. Normaal gaat de boswachter na hoogwater met een groepje vrijwilligers het gebied in om afval te prikken. ,,Maar daar is nu geen beginnen aan. Het is te veel.’’

• Een gerespecteerd man en een heel goeie collega. Zo omschrijft Kees Luijkx de vroegere, Roosendaalse horecaondernemer en artiest Johnny Otis, die maandagavond op 85-jarige leeftijd bij een tragisch ongeval in zijn woonplaats om het leven kwam.

• Ze vormden een opvallend klasje tussen de andere studenten op De Rooi Pannen: achttien vrouwen ‘op leeftijd’ die er hun horeca-opleiding volgden. Met een diploma op zak zwaaien ze af in de hoop makkelijker een baan te vinden.

• Na 32 jaar trekt de politie nog een keer alles uit de kast om de moord op Wies Hensen uit Budel op te lossen. Voor het eerst in Nederland kan het publiek daarbij rondkijken op de plaats delict. Ook wordt er nieuwe informatie over de cold case gedeeld. De politie trekt een flink arsenaal aan technologische snufjes uit de kast om de plaats delict in kaart te brengen.

• Spelevaren op de Bossche binnenwateren. Een kluitje kano’s hier, een stelletje sup boards daar en vooral veel sloepen. Leuk om te zien, maar ook erg gevaarlijk. ,,Boten voeren tot ’s avonds laat kriskras door elkaar. En dan vaak met harde muziek.’’

Volledig scherm Drukte op het water in Den Bosch. © jan zandee/fotoburo Bolsius

• Een transportbedrijf uit Waalwijk krijg een ton boete omdat door haar schuld een chauffeur in Helmond stikte onder een lading mais. De directeur krijgt een taakstraf. De rechtbank vreest dat het bedrijf de veiligheid en gezondheid van haar werknemers ondergeschikt maakt aan de winst.

• Het komt voor: mensen die met een afspraak de vaccinatiestraat in wandelen om er vervolgens met een of andere smoes weer uit te lopen. Met wél het vaccinatiebewijs, maar niet de prik. Wie het nu nog probeert kan rekenen op harde sancties van de GGD. De gezondheidsdienst heeft daarnaast de beveiligingsmaatregelen opgevoerd.

• Gezellig, een hond in coronatijd. Tot je ontdekt dat het beestje problemen heeft, met z’n gezondheid of gedrag. Gaat-ie dan richting asiel? Daar vrezen ze de komst van probleemhonden en voorziet 84 procent inmiddels een serieuze (post-)coronadrukte. ,,Mensen hebben onderschat hoeveel werk een hond eigenlijk is.‘’

• Dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta wil dat het klimaat veel hoger op de agenda komt in politiek Den Haag. ,,De watersnood leert ons dat de tijd van vrijblijvendheid, van zaken doorschuiven, voorbij is.‘’

