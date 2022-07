Nieuwsoverzicht | Diepe excuses OM aan gehandicapte vrouw - Automobilist rijdt met lachgasballon in mond over snelweg

Een explosie heeft 's nachts het huis verwoest van een jong gezin in Den Bosch. Het was mogelijk een ‘vergisaanslag’. Verder is in Helmond een verdachte opgepakt in de moordzaak van Peter R. de Vries, krijgt Etten-Leurse Renate diepe excuses en een schadevergoeding van het OM, en baalt de horeca van supermarktbier op de Tilburgse Kermis. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.