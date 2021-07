Nieuwsoverzicht | Dieren in problemen door hoogwater - woeste automobilist rijdt in op voertuig

In Herinnering Arjen had nog nooit van Riethoven gehoord, tot hij Esther ontmoette. Ziekte hoorde bij zijn leven, maar hij bleef altijd positief

11:42 Arjen Haakman (1981-2021) kwam uit Noord-Holland en had nog nooit van Riethoven gehoord. Totdat hij op vakantie de liefde van zijn leven ontmoette. Esther Govers uit het Kempendorp verloor haar hart aan Arjen, zodat Riethoven zijn tweede thuis werd. Hij stierf op 1 april van dit jaar, niet aan de taaislijmziekte (cystic fibrosis of cf) zoals iedereen altijd had verwacht, want hij had pas nieuwe longen gekregen. Maar aan galblaaskanker, die uitzaaide naar de alvleesklier.