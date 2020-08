Nieuwsoverzicht | Dj's beleven zware zomer zonder festivals - Eerste hittegolf van 2020 een feit

• Het is menig Brabander ongetwijfeld niet ontgaan, maar voor wie het nog niet weet: het is warm de afgelopen dagen. Zo ook deze zondag. Voor de vijfde dag op rij steeg het kwik boven de 25 graden Celsius en dus is voor heel Nederland sprake van een hittegolf. In Brabant was al wat eerder sprake van een regionale hittegolf door een zeer broeierige nacht. Alles over de warmte van dit weekend is (terug) te lezen in ons liveblog.