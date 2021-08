Nieuwsoverzicht | Drie gewapende mannen aangehouden voor homogeweld - Wilde das gered uit put

Vier jaar verzet mag niet baten: hoogste rechter staat mestverwer­ker Asten toe naar 80.000 ton uit te breiden

26 augustus DEN HAAG/ASTEN – Vier jaar strijd over het wel of niet toestaan om een mestverwerker in Asten flink uit te breiden is door de hoogste bestuursrechter nu beslecht. Het mag, ondanks bezwaren van omwonenden en milieuorganisaties.