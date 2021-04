Nieuwsoverzicht | Duizenden euro's geboden op kaarten testevenement - ‘Acht windmolens doodsteek voor Beekse Bergen’

Verhuur en verkoop zonneban­ken naar toppunt: ‘Wachttij­den lopen op tot wel vier weken’

12 april EINDHOVEN, HELMOND - De rechtbank besloot vorige week in kort geding dat zonnestudio’s in het kader van coronamaatregelen voorlopig dicht moeten blijven. Body Quest in Helmond, dat zonnehemels en zonnebanken verhuurt en verkoopt, spint daar garen bij en beleeft een toptijd. Wachttijden van meer dan vier weken zijn eerder regel dan uitzondering. Ook bij verhuurder Carma in Veghel is het niet anders.