Nieuwsoverzicht | Eerste priklocaties voor zorgpersoneel bekend - Politie checkt volle woonkamer tijdens oud en nieuw

update Detailhan­del België: 'Nederlan­ders welkom in winkelste­den’, verbazing bij Brabantse Veilig­heids­re­gio

18 december De Belgische detailhandelsorganisatie Comeos zegt dat Nederlanders van harte welkom zijn om in België te komen winkelen. ,,Als mensen de coronaregels respecteren hebben wij daar geen probleem mee. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat hier massaal Nederlanders komen winkelen”, zegt Hans Cardyn van Comeos. Die uitspraak is tegenstrijdig, vindt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.