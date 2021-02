Nieuwsoverzicht | Eerste schaatsers op natuurijs gespot in Brabant - Breakdancer opgepakt voor rellen in binnenstad Eindhoven

LIVE | Sneeuw glijdt van daken in Brabant, wegenwach­ten vandaag nog drukker dan gisteren

19:41 Hoewel de situatie op de wegen beter is dan gisteren, waarschuwt de ANWB voor gaten in Brabantse wegen. De NS rijdt woensdag met een aangepaste dienstregeling met voornamelijk Sprinters en enkele Intercity's. Het bestuur Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden peinst er niet over: in de huidige pandemie is een Elfstedentocht niet mogelijk. Verder gaan de eerste waaghalzen het natuurijs op en een zeldzame koudegolf komt eraan. Volg alle ontwikkelingen rondom het winterweer in ons liveblog.