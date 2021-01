Nieuwsoverzicht | Eerste vaccinatie is morgen voor Brabantse Sanna - Rabobank raakt drie ton kwijt door vals geld

Dagelijkse update Kaarten en cijfers: bekijk hier hoe corona zich bij jou in de buurt ontwikkelt

15:34 Hoe ontwikkelt het virus zich precies bij jou in de buurt? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert dagelijks nieuwe coronacijfers. In dit artikel worden ze inzichtelijk gemaakt en kun je per gemeente of provincie zien hoe het aantal ontwikkelt. Zo zie je hierboven hoeveel nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens Brabant (of een andere provincie) dagelijks heeft. De grafieken en kaarten worden dagelijks tussen 14.00 en 17.00 uur geüpdatet.