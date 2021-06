Nieuwsoverzicht | Efteling mag uitbreiden - stikstofvoorraad is ‘tikkende tijdbom’ voor Brabantse natuur

Treinver­keer weer hervat, vanaf dinsdag normale dienstrege­ling

1 juni Het treinverkeer is maandag vanaf 16.00 uur weer opgestart, maar het zal nog een tijd duren voor er na de landelijke storing weer een volledige dienstregeling is, meldt spoorbeheerder ProRail. De oorzaak van de storing lijkt gevonden, maar onzeker is of de oplossing stabiel genoeg is. Volgens vervoerder NS wordt er vanaf dinsdag weer volgens de normale dienstregeling gereden.