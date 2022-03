Nieuwsoverzicht | Emotioneel onthaal voor Oekraïners op luchthaven - Zo staan onze schuilkelders ervoor

• Een week na de Russische inval in Oekraïne is het aantal Nederlanders dat in het leger wil met 54 procent toegenomen. En daar is Minister van Defensie Kajsa Ollogren heel blij mee: ,,We hebben echt mensen nodig!” Vooral mensen tussen de 25 en de 34 jaar tonen belangstelling. Afgelopen week dienden 736 mensen een digitale sollicitatie in voor een baan bij de commando's, de marechaussee, de luchtmobiele brigade en de infanterie.