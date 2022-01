Nieuwsoverzicht | Evenementensector kookt van woede - Onthoofde reebok gevonden

Emmaus­kloos­ter Velp: geen plek voor Oost-Europese arbeidsmi­gran­ten

VELP - Het is niet de bedoeling dat er in het Emmausklooster in Velp arbeidsmigranten komen wonen. Projectontwikkelaar/eigenaar Nico Haase en de gemeente Land van Cuijk verzekeren dat die er nu niet verblijven en ook in de toekomst niet worden ondergebracht.

7:17