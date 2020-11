Nieuwsoverzicht | Flinke corona-uitbraak in verzorgingstehuis - Scholen woedend over uitspraken minister Slob

Eindhoven krijgt een XL-coronatest­straat, ook grote testloca­tie naar West-Bra­bant

6 november Nederland krijgt zo'n 20 coronasnelteststraten, verdeeld over het hele land. Eén daarvan, een XL-variant, wordt geplaatst in Eindhoven. Ook West-Brabant wordt voorzien van een grote teststraat. Naar verwachting kunnen de snelteststraten eind november of begin december in gebruik worden genomen. De exacte locaties van de Brabantse teststraten, zijn nog niet bekend.