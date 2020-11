Nieuwsoverzicht | Flinke corona-uitbraak in verzorgingstehuis - Scholen woedend over uitspraken minister

Een flinke corona-uitbraak in een verzorgingstehuis. Een valse bommelding tijdens een modeshow kost een gemeenteambtenaar niet alleen een werkstraf, maar waarschijnlijk ook zijn baan. En de politie vindt een lichaam in de Bergsche Maas. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.