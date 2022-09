Nieuwsoverzicht | Flinke vertragingen op Eindhoven Airport door dichte mist - Roy Donders wordt vader

Dichte mist zorgde zondagochtend voor flinke vertragingen op Eindhoven Airport. Het lekkerste bier van Brabant komt dit jaar uit Dongen. Roy Donders deelde heugelijk nieuws. Het leven van de in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon wordt verfilmd. En een bruidspaar uit Veldhoven wachtte een spectaculaire verrassing bij thuiskomst. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zondag 11 september.

• In een flat langs de Hudsonlaan in Eindhoven vond zaterdagavond rond half twaalf een steekpartij plaats. De politie hield een vrouwelijke verdachte aan.

• Tachtig deelnemers hebben hun dorp dit weekend even van boven bekeken. Ze deden mee met de vijftiende editie van het Wijbossche Kampioenschap Paalklimmen. Het aantal deelnemers van tachtig is een nieuw record.

• Roy Donders deelt heuglijk nieuws: de Brabantse stylist en zanger verwacht samen met zijn vriendin Michelle een kindje. Dat maakte het stel vandaag bekend via YouTube.

• Een bruidspaar in Veldhoven stond bij thuiskomst na hun trouwen zaterdag een grote verrassing te wachten: familie en vrienden hadden hun huis ‘versierd’. Maar niet alleen met slingers en ballonnen om hun woning: op het dak pronkte een heuse caravan.

Volledig scherm Een bruidspaar in Veldhoven stond bij thuiskomst na hun trouwfeest zaterdag een grote verrassing te wachten: familie en vrienden hadden hun huis ‘versierd’. © fotopersburo Bert Jansen/Rico Vogels

• Een 54-jarige man die werd aangehouden na een politie-achtervolging in Oud Gastel, gaat vrijuit voor bedreiging met een vuurwapen. Wel zit hij nog vast vanwege een andere zaak.

• Eigenaren van imposante vrachtwagens lieten zondag vol trots hun oldtimer zien. Hele gezinnen kwamen af op de Oldtimertruckshow in Veghel.

• Meerdere woningen zijn zondagmiddag ontruimd vanwege een gaslucht in de Dussekstraat in Tilburg. In een leegstaande woning stond mogelijk al twee dagen een gaskraan open. Aan het begin van de avond werd een verdachte, die eerder de woning huurde, aangehouden.

• Twee Syrische vluchtelingen zijn zaterdagmiddag beroofd van hun telefoon in het Slotjespark in Oosterhout. Dat gebeurde door twee Arabischsprekende mannen, die eerst drugs aanboden en daarna vroegen of de jongens - tussen de 14 en 16 jaar oud - voor hen wilden werken.

• Meer dan vijftig bijzondere panden in Breda openden dit weekeinde hun deuren voor de Open Monumentendag. Zo kon er in Princenhage onder meer een kijkje worden genomen bij de iconische Villa Meertensheim en de laatste druivenmuurkast van Nederland.

• Het lekkerste bier van Brabant komt dit jaar uit Dongen. Scream & Stout van brouwerij Opener kwam in een plas van 60 Brabantse bieren bovendrijven.

• Na twee jaar afstel vanwege de pandemie werd voor de veertigste keer de 80 van de Langstraat gehouden. Het was weer ouderwets. ,,Deze Kennedymars is de mooiste van allemaal.”

• Vijfhonderd deelnemers en een veelvoud aan verhalen en emoties zondag in De Kuil in Prinsenbeek. Iedere bezoeker is hier immers met een reden. De minuut stilte voorafgaand aan Swim to Fight Cancer is indringend en ontroerend, de eerste tranen laten zich zien als de band Lace Memories, van Maroon 5 covert. En dan moet het zwemmen nog beginnen.

• Het leven van de in opspraak geraakte oorlogsheld Marco Kroon wordt verfilmd. Regisseur Roel Reiné geeft zijn eigen interpretatie aan Kroons heldendaden in Afghanistan, zijn opgelopen trauma en zijn strijd met justitie, maar is niet bang dat hij het leven van de geridderde commando daarmee weer op zijn kop zet. ,,Kan het erger voor hem? Ik denk het niet”, zegt hij als deze krant de set bezoekt.

• Een ondertussen bijna vertrouwd gezicht, zondagochtend op Eindhoven Airport. Een lange sliert mensen slingert naar buiten tot aan de parkeerplaatsen een paar honderd meter verderop. De reden van de drukte is deze keer anders: dichte mist zorgt voor flinke vertragingen.

• Een fietser en een bromfietsster zijn zondagochtend gewond geraakt doordat ze tegen elkaar botsten op een fietspad aan de Dijkrand in Roosendaal. De bromfietsster is onder begeleiding van een trauma arts overgebracht naar het ziekenhuis.

• Opwinding was meer dan een halve eeuw de motor van zijn bestaan. Tot hij ‘gehackt’ werd door Covid-19. Ineens viel alles weg voor muzikant Bertus Borgers. Niet alleen de optredens, maar ook de liefde van zijn leven. ,,Ik dacht: ik ga nooit meer iets kunnen”, zegt de 75-jarige Brabander.

• Henk Schamp overleefde werkkampen in Duitsland en was op verzoek van de Franse bevrijders zelfs even burgemeester van een Duits dorp. Zondag is hij 100 jaar geworden.

Volledig scherm Henk Schamp 100 jaar. © Jan Zandee

• PSV raakte de kruising, de lat en de paal, maar een goal viel zondagmiddag in Eindhoven heel lang niet. Tot de 94ste minuut hield RKC het droog tegen de ploeg van Ruud van Nistelrooij, die zo graag een portie vertrouwen uit het duel had geput. Via een strafschop kon Cody Gakpo alsnog de punten binnenwerken.

• Chauffeur Juan S. (45), die wordt verdacht van het truckdrama in Zuidzijde, stelt dat hij voor het ongeluk echt een epileptische aanval kreeg. Hij bevestigt dit in een interview met het Spaanse nieuwsmedium El Español.

• De 39-jarige vrouw die mogelijk de moeder is van de in 2006 om het leven gekomen pasgeboren baby Sem Vijverberg is werkzaam in het onderwijs, bevestigen meerdere bronnen. De Doetinchemse vrouw werd vorige week dinsdag aangehouden.



