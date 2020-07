Nieuwsoverzicht | Gaat er een streep door Carnaval 2021? - Geen chaos in verpleeghuizen tijdens coronacrisis

• Met de week wordt meer duidelijk over hoe het coronavirus zich in Nederland verspreid en dus ook waar een aantal brandhaarden vandaan is gekomen. Daarbij was Carnaval in Brabant al langer in beeld, maar inmiddels werpt die kennis ook zijn schaduw vooruit naar volgend jaar. Kan het feest wel doorgaan als het zo'n grote verspreider is geweest eerder dit jaar? ,,Carnaval kun je niet afgelasten. Dat bestaat altijd, net als Kerstmis en Pasen. Maar het wordt niet zoals we dat gewend zijn.” Horeca-ondernemers in het zuiden vrezen een economische ramp.