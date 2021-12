Nieuwsoverzicht | Gemeente lekt per ongeluk persoonlijke info - Uitvaartcentra maken overuren, Dela plaatst koelunits

De gemeente Uden heeft een enorme blunder begaan. Bij een wob-verzoek werden persoonsgegevens en opmerkingen zo slecht doorgekrast dat het tóch leesbaar was. ,,Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt‘’, zegt Annemiek van Straaten, die het wob-verzoek indiende. Ander nieuws: uitvaartcentra maken overuren en Dela moest zelfs koelunits plaatsen omdat de inpandige capaciteit niet meer voldoende is om overledenen gekoeld in op te baren. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.