Nieuwsoverzicht | Gemeente verbiedt omstreden drive-in kerkdienst - Maakster pornofilm in Efteling stomverbaasd om ophef

• De Efteling overweegt juridische stappen tegen een stel dat de afgelopen zomer een pornofilm heeft gemaakt in het bijbehorende vakantiepark. De 18-plus film zou opgenomen zijn in een verblijf van het vakantiepark Bosrijk. ,,Dit hoort niet thuis in een pretpark waar gezinnen met kinderen komen.” De maakster is verbaasd over de enorme aandacht, zei ze later op de dag tegen deze krant.