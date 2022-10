Nieuwsoverzicht | Gezellige stapavond eindigt met ernstig ongeval - OM verdenkt perronduwster van poging tot zware mishandeling

Nieuwsover­zicht | Klanten ontwijken net op tijd omvallende boom - Vader mishandeld in bijzijn van zoon

Bij een woning in Oss is donderdagnacht een explosief naar binnen gegooid. En een vrouw heeft met opzet een andere vrouw op het spoor geduwd bij het station in Bergen op Zoom. Verder heeft een boom die vrijdagmiddag plotseling omviel in Hoeven, zeker 13 auto's beschadigd. En de Brabantse acteur Frank Lammers, steelt de show op het jaarlijkse Televizier-Ring Gala. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.

7 oktober