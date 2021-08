Nieuwsoverzicht | Grote zoektocht naar opvang vluchtelingen in Brabant - Drenkeling (10) overleden

Heusden houdt vol wat betreft sluiten woning: 'Het gaat om de buurtko­ning van Oudheusden’

23 augustus OUDHEUSDEN - De Heusdense burgemeester Willemijn van Hees volhardt in haar pogingen om de woning van een gezin uit Oudheusden voor drie maanden te sluiten. ,,Het gaat hier om de buurtkoning van Oudheusden: als we dit niet kunnen doen, is het hek van de dam”, zo zei maandagmiddag een ambtenaar van de gemeente Heusden tegen de bestuursrechter in Den Bosch.