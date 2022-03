Nieuwsoverzicht | Hakenkruis bij WO II-vliegveld De Kiek - Vriend van kleindochter brein achter nachtelijke overval op oma (81)

Dat 'poppetje’ Isabel Plessius? Gouden schoenen, nepwimpers en héél veel inzet. ‘Isabel regelt het wel’

ZALTBOMMEL - Dankzij Isabel Plessius is er in Zaltbommel meer te kiezen dan ‘oude witte man met donkerblauw pak’. Zij is jong, blond en naar eigen zeggen ‘vrijwel altijd overdressed'. Ze trok de VVD van 2 naar 3 zetels. Een onverwachte winst. ,,Ik hoorde donderdag iemand het ‘Isabel-effect’ roepen. Best wel gek.”

18 maart