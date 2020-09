Nieuwsoverzicht | Horeca eerder dicht in groot deel Brabant - Ingegraven drugslab gevonden

Foto in centrum Breda toont natuur van zijn wreedste kant: ‘Juist dat bikkelhar­de maakt het prachtig’

17 september BREDA - ‘Hartverscheurend’, ‘walgelijk’ of juist ‘prachtig’. Slechts een kleine greep uit de stroom aan reacties die Willemijn Pellens donderdagmiddag kreeg op een reeks bijzondere foto's die ze maakte in het centrum van Breda. ,,Ik was in ieder geval op het juiste moment op de juiste plaats. Eigenlijk hoefde ik niet eens op te staan.”