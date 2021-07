Nieuwsoverzicht | Huisartsenposten overspoeld met niet-spoedeisende hulp - Startersproject verkocht aan belegger

Henk van de Mortel kan villa Van de Griendt binnenkort loslaten: koper voor kasteeltje in hart peeldorp

17:20 GRIENDTSVEEN - Twee jaar stond villa Sphagnum (of villa Veenmos) in Griendtsveen actief in de verkoop. Veel bekijks trok het voormalig onderkomen van de familie Van de Griendt niet. Maar huidige eigenaar Henk van de Mortel kan spoedig het bordje ‘Verkocht’ in de tuin zetten.